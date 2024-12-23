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Замолотчиков Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2217-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.06.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Кукуркин Петр Стефанов
Отец - Кукуркин Стефан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Агрипина Григорьева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчиков Иван Васильев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркина Параскева Михайлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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