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Селиверстов Андрей Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Селиверстов Андрей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2216-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.06.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 176
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Агриппина Васильева
Отец - Селиверстов Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Селиверстова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Селиверстов Андрей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Селиверстова Александра Васильева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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