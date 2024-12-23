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Шутков Иоанн Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шутков Иоанн Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2211-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.05.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Шутков Иоанн Иванов
Отец - Шутков Иван Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шуткова Мария Егорова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Иван Алексеев, из крестьян запасной ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ушакова Татиана Егорова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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