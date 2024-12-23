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Александра Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Ильина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2208-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.05.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.05.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Александра Ильина
Отец - Чижиков Илья Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чижикова Евдокия Михайлова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Екатерина Михайлова, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чижиков Андрей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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