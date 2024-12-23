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Леханов Александр Фаддеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Леханов Александр Фаддеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2204-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.05.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.05.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Пелагея Александрова
Отец - Леханов Александр Фаддеев, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Ксения Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Степан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарева Агриппина Михайлова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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