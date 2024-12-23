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Зуихин Василий Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуихин Василий Семенов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2201-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
25.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Зуихин Василий Семенов
Отец - Зуихин Семен Архипов, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Зуихина Александра Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихин Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихина Наталия Димитриева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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