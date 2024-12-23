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Сучилкин Егор Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сучилкин Егор Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2200-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Сучилкин Василий Егоров
Отец - Сучилкин Егор Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сучилкина Татиана Сергеева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокимов Иван Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузнецова Елена Сергеева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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