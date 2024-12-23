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Толмачев Василий Арсентьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Толмачев Василий Арсентьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2197-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Данилин Георгий Васильев
Отец - Данилин Василий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Анна Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Земелькина Матрена Иванова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Толмачев Василий Арсентьев, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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