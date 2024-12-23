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Ирина Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2194-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Ирина Григорьева
Отец - Рожков Григорий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Пелагия Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Дуботолков Григорий Степанов, воспитанни Московск. (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожкова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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