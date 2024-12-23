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Круглова Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Круглова Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2192-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
09.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Круглов Иоанн Владимиров
Отец - Круглов Владимир Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Круглова Анна Иванова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Селиверстова Васса Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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