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Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2187-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Ирина Иванова
Отец - Ульянов Иван Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ульянова Праскева Адрианова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ульянова Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Мария и Ирина близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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