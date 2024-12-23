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Лаченков Дмитрий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лаченков Дмитрий Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2184-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Матрона Васильева
Отец - Чекмарев Василий Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Наталия Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаченков Дмитрий Петров, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаченкова Мария Петрова, крестьянская жена (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Высл. 12.06.51
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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