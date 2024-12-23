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Розаренов Сергей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Розаренов Сергей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2182-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Матрона Петрова
Отец - Солдаткин Петр Акимов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Солдаткина Мария Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Розаренов Сергей Иванов, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Солдаткина Анна Акимова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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