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Грачева Мария Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачева Мария Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2180-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.03.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Грачева Васса
Мать - Грачева Мария Андреева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденная; страха смерти ради крещена бабкою
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная; страха смерти ради крещена бабкою
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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