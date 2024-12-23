Зуихин Николай Петров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Зуихин Николай Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2174-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.02.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 02.02.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 168
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Анна Петрова
Отец - Зуихин Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Зуихина Надежда Авксентьева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихин Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Копцева Наталия Архипова, крестьянская жена (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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