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Сидякин Петр Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Петр Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2168-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Сидякин Петр Михайлов
Отец - Сидякин Михаил Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Александра Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Владимирова, питомка Московского Воспитательного Дома (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Синицын Иван Семенов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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