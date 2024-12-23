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Татиана Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2167-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Татиана Петрова
Отец - Рожков Петр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Мария Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Василий Петров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожкова Мария Петрова, девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Рожкова Мария Петрова, девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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