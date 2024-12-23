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Бурлаков Сергей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Сергей Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2165-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татиана Сергеева
Отец - Бурлаков Сергей Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Елизавета Филиппова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Беляев Михаил Семенов, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурлакова Анастасия Сергеева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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