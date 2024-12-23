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Разуваев Козма Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Разуваев Козма Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2164-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Шувалов Петр Егоров
Отец - Шувалов Егор Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Шувалова Анастасия Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Михайлова Анна Иванова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Разуваев Козма Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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