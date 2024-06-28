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Волков Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Волков Александр Николаев
Тип записи
о смерти
Номер записи
950-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
25.07.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян, находящийся на действительной службе
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 231
Полная запись МК
Счёт умерших: 48 муж
Умерш. - Волков Алексей Александров, из крестьян, находящегося на действительной службе сын младенец
Отец умерш. - Волков Александр Николаев, из крестьян, находящийся на действительной службе (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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