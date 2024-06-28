Волков Алексей Александров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Волков Алексей Александров
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 950-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 25.07.1905
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- из крестьян, находящегося на действительной службе сын младенец
- Дата смерти
- 25.07.1905
- Возраст (лет)
- 1
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- от кашля
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 231
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 48 муж
Умерш. - Волков Алексей Александров, из крестьян, находящегося на действительной службе сын младенец
Отец умерш. - Волков Александр Николаев, из крестьян, находящийся на действительной службе (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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