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Матвеев Василий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матвеев Василий Матвеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
948-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
19.07.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян старший фейрверкер
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергий Стогов, Николаевский Собор церковь , г. Можайск; Совершал погребение: священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 231
Полная запись МК
Счёт умерших: 47 муж
Умерш. - Матвеев Александр Васильев, сын из крестьян старшего фейрверкера
Отец умерш. - Матвеев Василий Матвеев, из крестьян старший фейрверкер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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