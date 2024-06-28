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Замолотчиков Анастасия Федорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Анастасия Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
916-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.04.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
23.04.1905
Возраст (лет)
61
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 225
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 жен
Умерш. - Замолотчиков Анастасия Федорова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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