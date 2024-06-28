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Разоренова Анна Симеонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Разоренова Анна Симеонова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
871-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.12.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата смерти
20.12.1906
Возраст (лет)
8
Причина смерти
от головной боли
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 140
Полная запись МК
Счёт умерших: 39 жен
Умерш. - Разоренова Анна Симеонова, крестьянская дочь
Отец умерш. - Разоренов Симеон Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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