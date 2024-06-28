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Данилин Алексей Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилин Алексей Егоров
Тип записи
о смерти
Номер записи
824-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
14.05.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян, состоящих на действующей службе
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 130
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Данилина Мелания Алексеева, дочь крестьянин, состоящего на действующей службе
Отец умерш. - Данилин Алексей Егоров, из крестьян, состоящих на действующей службе (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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