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Данилина Мелания Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилина Мелания Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
824-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.05.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
дочь крестьянин, состоящего на действующей службе
Дата смерти
14.05.1906
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 130
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Данилина Мелания Алексеева, дочь крестьянин, состоящего на действующей службе
Отец умерш. - Данилин Алексей Егоров, из крестьян, состоящих на действующей службе (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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