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Сидякин Василий Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Василий Павлов
Тип записи
о смерти
Номер записи
793-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
02.01.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной унтер офицер
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 126
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Сидякин Иоанн Васильев, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - Сидякин Василий Павлов, запасной унтер офицер (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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