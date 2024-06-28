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Михаил

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
779-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.10.1907
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из найденных бывших на воспитании у крестьянина младенец
Дата смерти
28.10.1907
Возраст (месяцев)
1
Возраст (недель)
2
Причина смерти
от природной слабости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3699, лист: 129
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Михаил, из найденных бывших на воспитании у крестьянина младенец
Прием. отец умерш. - Исаев Иоанн Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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