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?? Николай Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
?? Николай Андреев
Тип записи
о смерти
Номер записи
697-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
05.08.1908
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 138
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 муж
Умерш. - ?? Евфимий Николаев, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - ?? Николай Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: фамилия отца неразборчиво
Примечание / Дополнительно
фамилия отца неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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