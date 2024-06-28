??? ???
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- ??? ???
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 693-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 08.1908
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- неизвестного звания человек
- Дата смерти
- 08.1908
- Причина смерти
- утонул в Москве-реке
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 137
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - ??? ???, неизвестного звания человек
Примечание: На основании отношения судебного Следователя Можайского уезда от 1го августа 1908 года за № 2035 погребение совершено на приходском кладбище
- Примечание / Дополнительно
- На основании отношения судебного Следователя Можайского уезда от 1го августа 1908 года за № 2035 погребение совершено на приходском кладбище
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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