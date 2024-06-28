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Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
??? ???
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
693-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.1908
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
неизвестного звания человек
Дата смерти
08.1908
Причина смерти
утонул в Москве-реке
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 137
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - ??? ???, неизвестного звания человек
Примечание: На основании отношения судебного Следователя Можайского уезда от 1го августа 1908 года за № 2035 погребение совершено на приходском кладбище
Примечание / Дополнительно
На основании отношения судебного Следователя Можайского уезда от 1го августа 1908 года за № 2035 погребение совершено на приходском кладбище
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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