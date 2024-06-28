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Хлебникова Елизавета Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Хлебникова Елизавета Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
689-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.07.1908
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанка
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата смерти
17.07.1908
Возраст (лет)
64
Причина смерти
утонула
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 136
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 жен
Умерш. - Хлебникова Елизавета Алексеева, мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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