Богомолов Иоанн Николаев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Богомолов Иоанн Николаев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 670-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 12.05.1908
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- заштатный священник Московской Успенской в Кожевниках церкви
- Дата смерти
- 12.05.1908
- Возраст (лет)
- 60
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Н. Никольский, Казанская церковь , д. Медведково Звенигородского уезда, дьякон Владимир Крылов, псаломщик Михаил Смирнов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3843, лист: 133
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 16 муж
Умерш. - Богомолов Иоанн Николаев, заштатный священник Московской Успенской в Кожевниках церкви
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.