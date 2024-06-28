Тит Симеонов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Тит Симеонов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 536-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 29.06.1910
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Смоленской губернии Краснинского уезда Зверинической волости деревни Малых Полянок крестьянин, проживавший в деревне Верхнее Тетерино
- Нас. пункт приписки
- д. Малые Полянки, Звериническая вол., Краснинский у., Смоленская губ.
- Дата смерти
- 29.06.1910
- Возраст (лет)
- 35
- Причина смерти
- утонул
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4086, лист: 111
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Тит Симеонов, Смоленской губернии Краснинского уезда Зверинической волости деревни Малых Полянок крестьянин, проживавший в деревне Верхнее Тетерино (д. Малые Полянки, Звериническая вол., Краснинский у., Смоленская губ.)
Примечание: Июль 2 дня свидетельствовал Благочинный Протоиерей Симеон Смирнов; Погребен на основании Удостоверения Пристава 1го стана за № 1075 июня 30 дня
- Примечание / Дополнительно
- Июль 2 дня свидетельствовал Благочинный Протоиерей Симеон Смирнов; Погребен на основании Удостоверения Пристава 1го стана за № 1075 июня 30 дня
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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