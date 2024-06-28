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Тит Симеонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тит Симеонов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
536-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.06.1910
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Смоленской губернии Краснинского уезда Зверинической волости деревни Малых Полянок крестьянин, проживавший в деревне Верхнее Тетерино
Нас. пункт приписки
д. Малые Полянки, Звериническая вол., Краснинский у., Смоленская губ.
Дата смерти
29.06.1910
Возраст (лет)
35
Причина смерти
утонул
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4086, лист: 111
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Тит Симеонов, Смоленской губернии Краснинского уезда Зверинической волости деревни Малых Полянок крестьянин, проживавший в деревне Верхнее Тетерино (д. Малые Полянки, Звериническая вол., Краснинский у., Смоленская губ.)
Примечание: Июль 2 дня свидетельствовал Благочинный Протоиерей Симеон Смирнов; Погребен на основании Удостоверения Пристава 1го стана за № 1075 июня 30 дня
Примечание / Дополнительно
Июль 2 дня свидетельствовал Благочинный Протоиерей Симеон Смирнов; Погребен на основании Удостоверения Пристава 1го стана за № 1075 июня 30 дня
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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