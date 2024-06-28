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Васильев Василий Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Васильев Василий Александров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
520-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.04.1910
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын младенец
Дата смерти
15.04.1910
Возраст (дней)
4
Причина смерти
от природной слабости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4086, лист: 108
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Васильев Василий Александров, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - Васильев Александр Васильев, крестьянин (д. Казенка, Крутовская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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