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Казаков Михаил Феодотов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казаков Михаил Феодотов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
498-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.11.1911
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
20.11.1911
Возраст (лет)
76
Причина смерти
от порока сердца
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4217, лист: 131
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 муж
Умерш. - Казаков Михаил Феодотов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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