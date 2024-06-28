Чекмарев Григорий Иродионов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Чекмарев Григорий Иродионов
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 450-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 29.03.1911
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4217, лист: 123
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Чекмарев Михаил Григорьев, мещанский сын
Отец умерш. - Чекмарев Григорий Иродионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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