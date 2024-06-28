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Чистосердов Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чистосердов Михаил Михайлов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
426-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.11.1912
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Города Рязани Хлебной улицы отставной Титулярный Советник
Нас. пункт приписки
г. Рязань, Рязанская губ.
Дата смерти
20.11.1912
Возраст (лет)
49
Причина смерти
от рака желудка
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4354, лист: 118
Полная запись МК
Счёт умерших: 41 муж
Умерш. - Чистосердов Михаил Михайлов, Города Рязани Хлебной улицы отставной Титулярный Советник (г. Рязань, Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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