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Кузин Андрей Илиин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузин Андрей Илиин
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
405-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.08.1912
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын младенец
Дата смерти
15.08.1912
Возраст (дней)
10
Причина смерти
от природной слабости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4354, лист: 114
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 муж
Умерш. - Кузин Андрей Илиин, крестьянский сын младенец
Отец умерш. - Кузин Илия Николаев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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