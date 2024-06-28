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Анна

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
403-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.08.1912
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь младенец
Дата смерти
14.08.1912
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4354, лист: 114
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 жен
Умерш. - Анна, крестьянская дочь младенец
Мать умерш. - Волкова Мария Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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