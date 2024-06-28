Померанцев Феодор Захаров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Померанцев Феодор Захаров
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 327-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 30.07.1913
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Клинского уезда села Головково Покровской церкви заштатный псаломщик
- Нас. пункт приписки
- с. Головково, Клинский у., Московская губ.
- Дата смерти
- 30.07.1913
- Возраст (лет)
- 96
- Причина смерти
- от старости
- Священнослужители
- Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Александр Померанцев с.Нехорошее Серпуховского у., дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4494, лист: 114
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Померанцев Феодор Захаров, Клинского уезда села Головково Покровской церкви заштатный псаломщик (с. Головково, Клинский у., Московская губ.)
Примечание: Кроме того погребение совершили: Московского Троицкого Подворья Эконом Архимандрит Аверкий и Можайского Лужецкого Монастыря иеромонах Серегй
- Примечание / Дополнительно
- Кроме того погребение совершили: Московского Троицкого Подворья Эконом Архимандрит Аверкий и Можайского Лужецкого Монастыря иеромонах Серегй
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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