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Померанцев Феодор Захаров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Феодор Захаров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
327-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.07.1913
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Клинского уезда села Головково Покровской церкви заштатный псаломщик
Нас. пункт приписки
с. Головково, Клинский у., Московская губ.
Дата смерти
30.07.1913
Возраст (лет)
96
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Константин Некрасов; Совершал погребение: священник Александр Померанцев с.Нехорошее Серпуховского у., дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Соколов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4494, лист: 114
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Померанцев Феодор Захаров, Клинского уезда села Головково Покровской церкви заштатный псаломщик (с. Головково, Клинский у., Московская губ.)
Примечание: Кроме того погребение совершили: Московского Троицкого Подворья Эконом Архимандрит Аверкий и Можайского Лужецкого Монастыря иеромонах Серегй
Примечание / Дополнительно
Кроме того погребение совершили: Московского Троицкого Подворья Эконом Архимандрит Аверкий и Можайского Лужецкого Монастыря иеромонах Серегй
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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