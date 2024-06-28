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Назарова Татиана Михаилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Назарова Татиана Михаилова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
317-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.06.1913
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
вдова надворного советника
Дата смерти
30.06.1913
Возраст (лет)
71
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Владимир Воронцов, Спасо-Преображенская, что на Болвановке церковь , г. Москва, дьякон Павел Розов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4494, лист: 112
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 жен
Умерш. - Назарова Татиана Михаилова, вдова надворного советника
Примечание: на основании разрешения из града Москвы Градоначальника за № 24695
Примечание / Дополнительно
на основании разрешения из града Москвы Градоначальника за № 24695
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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