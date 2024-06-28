Назарова Татиана Михаилова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Назарова Татиана Михаилова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 317-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 30.06.1913
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- вдова надворного советника
- Дата смерти
- 30.06.1913
- Возраст (лет)
- 71
- Причина смерти
- от старости
- Священнослужители
- Совершал погребение: приходской священник Владимир Воронцов, Спасо-Преображенская, что на Болвановке церковь , г. Москва, дьякон Павел Розов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4494, лист: 112
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 26 жен
Умерш. - Назарова Татиана Михаилова, вдова надворного советника
Примечание: на основании разрешения из града Москвы Градоначальника за № 24695
- Примечание / Дополнительно
- на основании разрешения из града Москвы Градоначальника за № 24695
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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