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?? Николай Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
?? Николай Александров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
249-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.08.1917
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
сын учителя Гродненской губернии Слонецкого уезда Буемянского народного училища
Дата смерти
27.08.1917
Возраст (лет)
11
Причина смерти
от дезентерии
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 190
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 муж
Умерш. - ?? Николай Александров, сын учителя Гродненской губернии Слонецкого уезда Буемянского народного училища
Отец умерш. - ?? (Левщук) Александр Михайлов, учитель Гродненской губернии Слонецкого уезда Буемянского народного училища
Комментарий наборщика
фамилия1 отца неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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