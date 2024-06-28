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Казанова Акилина Евфимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанова Акилина Евфимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
229-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.04.1917
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
23.04.1917
Возраст (лет)
73
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергий Смородин; Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 186
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Казанова Акилина Евфимова, крестьянская вдова (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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