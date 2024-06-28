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Ухватова Евдокия Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ухватова Евдокия Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
227-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.04.1917
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата смерти
13.04.1917
Возраст (лет)
40
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергий Смородин; Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 185
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Ухватова Евдокия Николаева, крестьянская жена
Муж умерш. - Ухватов Стефан Тихонов, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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