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Синицына Мария Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Мария Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
205-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.12.1916
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
15.12.1916
Возраст (лет)
27
Причина смерти
убита в лесу отрезанным деревом
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 147
Полная запись МК
Счёт умерших: 29 жен
Умерш. - Синицына Мария Николаева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Муж умерш. - Синицын Стефан Гаврилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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