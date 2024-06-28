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Казанов Сергей Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанов Сергей Николаев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
186-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.09.1916
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Дата смерти
01.09.1916
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от дезентерии
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 143
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Казанов Сергей Николаев, крестьянский сын
Отец умерш. - Казанов Николай Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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