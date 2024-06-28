Егоров Иоанн Сергеев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Егоров Иоанн Сергеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 181-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 23.07.1916
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Дата смерти
- 23.07.1916
- Возраст (месяцев)
- 4
- Причина смерти
- от поноса
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 142
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Егоров Иоанн Сергеев, крестьянский сын
Отец умерш. - Егоров Сергей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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