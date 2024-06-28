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Борисова Дария Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Борисова Дария Ильина
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
160-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.02.1916
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
21.02.1916
Возраст (лет)
59
Причина смерти
скоропостижно
Священнослужители
Совершал погребение: священник Сергий Смородин, дьякон Сергей Померанцев, псаломщик Михаил Кротков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.4811, лист: 138
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Борисова Дария Ильина, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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