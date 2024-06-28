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Покатайкин Петр Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Покатайкин Петр Дмитриев
Тип записи
о смерти
Номер записи
1489-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
29.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 198
Полная запись МК
Счёт умерших: 52 жен
Умерш. - Покатайкина Параскева Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Муж умерш. - Покатайкин Петр Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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