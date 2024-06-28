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Лысенкова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лысенкова Евдокия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1480-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь младенец
Дата смерти
08.12.1900
Возраст (месяцев)
9
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 197
Полная запись МК
Счёт умерших: 45 жен
Умерш. - Лысенкова Евдокия Иванова, крестьянская дочь младенец
Отец умерш. - Лысенков Иван Матвеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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